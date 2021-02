Na Rysy i z powrotem przez 24 godziny. Polak podjął się szalonego wyzwania

- Startuję z Morskiego Oka i przez 24 godziny będę pokonywał trasę z metą na szczycie Rysów . Chcę pokonać ten odcinek jak najwięcej razy i myślę, że przy dobrych warunkach (a pogoda ma dopisywać) powinno mi się udać to zrobić ok. 8-10 razy - mówi Roman Ficek w rozmowie z WP.

Na Rysy i z powrotem - Roman Ficek woli uniknąć towarzystwa na trasie

"Szlak na Rysy zimą jest niebezpieczny i nie chciałbym stwarzać tam niebezpieczeństwa, jeszcze większego, niż jest. Są osoby, które deklarowały się biegać tam ze mną i bardzo to miłe, lubię Was wszystkich i szanuję, ale wolałbym nie tym razem. I nie chcę, by ktokolwiek tam biegał ze mną lub nawet pół kilometra za mną. To nie miejsce na integrację biegową" - poinformował Roman Ficek na swoim profilu na Facebooku.