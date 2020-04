Koronawirus to nie jedyny problem. Drastycznie spada poziom wody w Wiśle

Jak podaje portal "Warszawa.naszemiasto", na mapie monitoringu IMGiW zobaczyć możemy gwałtowny spadek wilgotności gleby. Wilgotność warstwy 7-28 cm w Warszawie zbliża się do 30 proc., gdzie jeszcze w marcu wynosiła niemal 80 proc. Nieciekawe prognozy zwiastują suchy kwiecień, który przyczyni się do rozwoju dalszej rolniczej i hydrologicznej suszy.

Poziom wody może być najniższy od lat

Wiele wskazuje na to, że w tym roku Wisła może osiągnąć najniższy poziom wody w całej historii jej pomiarów. Ostatni rekordowo niski stan wody w rzece odnotowaliśmy w 2015 r. Wynosił on wtedy zaledwie 26 cm. Obecnie poziom wody w Wiśle wynosi 74 cm. Szacuje się, że w piątek 17 kwietnia może on wynieść 62 cm. Jeżeli tempo wysychania wody nie zmniejszy się, to rekord może paść na początku maja.