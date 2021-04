Koronawirus. Turcja walczy z kolejną falą. Będzie ostry lockdown?

Turcja - nowe restrykcje w kwietniu

Jeszcze pod koniec marca prezydent Recep Tayyip Erdogan ogłosił, że w czasie Ramadanu (który rozpoczął się 13 kwietnia) w Turcji będą obowiązywać nowe obostrzenia, m.in. pełen lockdown w weekendy, a restauracje mogą serwować tylko na wynos. W całym kraju obowiązuje także godzina policyjna od 21:00 do 5:00.

Obecnie rozważane jest także ograniczenie podróży międzymiastowych, które według lekarzy są kluczem do transmisji wirusa, ograniczenie ruchu osób poniżej 20. i powyżej 65. roku życia czy zamknięcie obiektów sportowych i rekreacyjnych.

Pandemia w fatalny sposób odbiła się na branży w 2020 roku. Dochody spadły aż o dwie trzecie - do 12 miliardów dolarów. Władze bardzo chcą uniknąć powtórki w nadchodzącym sezonie letnim.

Turcja - tanie wycieczki

Przypomnijmy, że czartery do Turcji znów latają od początku marca. Ceny wycieczek są wyjątkowo atrakcyjne - za tydzień all inclusive w kwietniu wraz z przelotem zapłacimy od 1000 zł. Gdy decydujemy się na wyjazd do Turcji, musimy przedstawić negatywny wynik testu na COVID-19. W marcu zapowiadano, że z czasem - może już w kwietniu - obowiązek ten zostanie zniesiony. Rzeczywistość okazała się jednak inna.