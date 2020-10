Koronawirus. Turystyka szkolna przeżywa kryzys

Bon turystyczny 500 plus nie pomógł

Dyrektorzy nie chcą wycieczek szkolnych

Gazeta podkreśla, że przecież zgodnie z przepisami to dyrektorzy wydają zgodę na zorganizowanie wycieczki, dlatego nie ma się co dziwić ich decyzjom. - Dyrektor odpowiada za to, czy wyjazd zorganizowano zgodnie z procedurami. Za to, co dzieje się na wycieczce, odpowiada zaś opiekun. Wyjazd w teren nie wydaje się bezpieczny - powiedział gazecie Marek Pleśniar z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.