Koronawirus. Kolejni Polacy wracają do kraju w ramach akcji #LOT do Domu

Na środę 1 kwietnia zaplanowano do Warszawy 11 rejsów. Odbywają się one w ramach akcji LOT do Domu zorganizowanej przez linie lotnicze LOT oraz polski rząd. Nasi rodacy przylecą m.in. z Islandii, Turcji i Argentyny.

To już trzeci tydzień trwania akcji, mającej na celu sprowadzenie do ojczyzny Polaków z różnych części świata. Jak poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 1 kwietnia tysiące naszych rodaków przylecą do Warszawy z: Londynu, Rejkiawiku, Stambułu, Bukaresztu, Moskwy, Budapesztu, Genewy, Oslo i Bergen, Buenos Aires i Sydney.

Operacja #LOT do Domu rozpoczęła się 15 marca. Jak wyjaśnia PAP, w jej ramach organizowane są specjalne rejsy czarterowe w różne regiony świata, aby umożliwić powrót do domu polskim obywatelom i uprawnionym do tego cudzoziemcom. Akcja ma się zakończyć 5 kwietnia.

Ponad 40 tys. Polaków wróciło do kraju W ramach inicjatywy do naszego kraju przyleciało dotychczas ponad 42 tys. osób. Samoloty narodowego przewoźnika zabierały pasażerów (głównie Polaków) m.in. z Dominikany, Indonezji, Tajlandii, Maroka, Sri Lanki, Wietnamu, Filipin, Republiki Południowej Afryki i Tanzanii.

"W ramach solidarności unijnej pomogliśmy w powrocie na Stary Kontynent prawie 700 obywatelom innych państw UE. Dzięki akcji 'LOT do domu' sprowadzamy do Polski także artykuły medyczne do walki z COVID-19 – kombinezony ochronne, testy medyczne, rękawiczki oraz inny asortyment na potrzeby instytucji krajowych" - czytamy w komunikacie MSZ.

Daty i miejsca lotów można sprawdzić na stronie internetowej lotdodomu.com. Na stronie internetowej można też dokonać rezerwacji biletu. Rejs nie jest darmowy. Podróżujący płacą od 400 do 800 zł w granicach Europy i 1600-2400 zł za przelot dalekiego zasięgu. Część kwoty dopłaca polski rząd.

Źródło: PAP