Grecja. Pierwsze biuro odwołuje wszystkie wycieczki z Polski

Ambasada Grecji w Polsce poinformowała, że od 3 października pasażerowie lecący z Polski do Grecji będą musieli okazać negatywny wynik testu molekularnego (PCR) dla COVID-19, wykonany nie później niż 72 godziny przed przylotem do Grecji. Na reakcję biur podróży nie trzeba było długo czekać.

Wakacje w Grecji po 3 października

"Zmuszeni jesteśmy anulować ostatnie wyloty do Grecji planowane od dnia jutrzejszego, tj. od 3.10 do końca sezonu letniego (w praktyce są to w większości wyloty w ten weekend oraz w przyszłym tygodniu)" - czytamy w komunikacie biura podróży Rainbow. - "Czynione były w międzyczasie intensywne wysiłki, aby ten wymóg jednak złagodzić bądź przesunąć jego wprowadzenie np. o tydzień w czasie, jednakże ponieważ nie zakończyły się one sukcesem, stąd konieczność decyzji jak powyżej".