Wakacje 2020. Grecja wprowadza kolejne ograniczenia w związku z epidemią koronawirusa

Portal "ekathimerini.com" przekazał, że zmianami zostaną objęte m.in. bary, restauracje oraz sklepy – od 23 sierpnia będą nieczynne od północy do 7 rano. Ponadto od 17 sierpnia pasażerowie przybywający z Belgii, Czech, Holandii, Hiszpanii i Szwecji zostaną zobligowani do przedstawienia negatywnego wyniku testu na koronawirusa.

Negatywny wynik testu będzie wymagany również od każdego wjeżdżającego do Grecji drogą lądową – zarówno turystów, jak i obywateli tego kraju. Wymagany test musi być wykonany najpóźniej 72 godz. przed wjazdem na teren państwa. To nie koniec zmian. Od 16 sierpnia maksymalnie 750 osób dziennie będzie mogło wjechać do Grecji przez granicę Kakavia z Albanią. Należy mieć też na uwadze, że zawieszono organizowanie zgromadzeń publicznych m.in. koncertów, na których publiczność musi stać.