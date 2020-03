Koronawirus w Hiszpanii. Popularne wśród turystów miasto wygląda jak wymarłe

Wiele miast na świecie jeszcze do niedawna borykało się ze zbyt dużą liczbą turystów. Jednak w ostatnich tygodniach świecą one pustkami. Opustoszała jest m.in. Malaga - jedno z największych miast Andaluzji. Widać to doskonale na filmie, które trafił do sieci.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Plaże Malagi z dnia na dzień opustoszały. Miasto wygląda jak wymarłe (iStock.com)