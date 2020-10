Koronawirus w Niemczech. Rekordowa liczba zakażeń i nowe obostrzenia

To nie jest dobry czas na podróżowanie w celach turystycznych do Niemiec. W ostatnich tygodniach liczba infekcji w tym kraju gwałtownie rośnie. Jak przekazał we wtorek, 20 października berliński instytut im. Roberta Kocha, w ciągu ostatniej doby potwierdzono w tym kraju niemal 6,9 tys. nowych przypadków zakażeń koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarło 47 osób. Całkowita liczba zakażeń w Niemczech od początku epidemii wynosi ponad 373 tys. Z powodu koronawirusa życie straciło niemal 10 tys. osób.