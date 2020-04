Koronawirus w Tajlandii. Przez brak turystów słonie mają lepsze życie

Kalampichit twierdzi, że już wcześniej rozważała przekształcenie swojego biznesu na taki, który nie będzie wiązał się z krytyką ze strony organizacji działających na rzecz ochrony praw zwierząt. Jednak nie miała pomysłu, co mogłaby zaproponować turystom zamiast przejażdżek i pokazów. Nie uważała też, że robi coś potwornego słoniom. Nawet władza przymyka oko na tego typu "atrakcje", ponieważ są one świetnym wabikiem na zagranicznych turystów.

Mimo tego właścicielka parku nie czuła się do końca dobrze z tym, co robi, więc zaczęła jeździć po sanktuariach słoni. Dopiero tam zobaczyła, że osobniki, które żyją swobodnie, są dużo szczęśliwsze. Chciała, aby jej stado też tak żyło - bez łańcuchów i cierpienia.

Dramat słoni w Tajlandii

Niestety, historia parku Maesa Elephant Camp będzie najprawdopodobniej stanowić wyjątek w Tajlandii. Istnieją obawy, że słonie, które do tej pory pracowały w turystyce, będą zmuszane do ciężkich prac – np. podczas wycinki drzew. Według CNN, wyżywienie jednego dorosłego osobnika to koszt ok. 100-150 zł dziennie, co przy sporym stadzie jest ogromną kwotą dla wielu Tajów. Jak z kolei informuje Gazeta.pl - zarabiają średnio 1/3 tego, co Polacy.