Niespodziewany efekt kwarantanny. Natura wraca do życia we Włoszech

Ulice włoskich miast są puste, sklepy zamknięte, a poziomy zanieczyszczenia powietrza spadł. Okazuje się też, że tak przejrzystej wody w Wenecji nie pamiętają nawet najstarsi mieszkańcy. Do kanałów wróciły łabędzie i bez problemu widać też ryby.

Choć może to wyglądać na nagłą zmianę jakości wody, to biuro burmistrza Wenecji poinformowało, że powód jest inny. "Jest tak, ponieważ ruch łodzi jest mniejszy, co zwykle powoduje osady na powierzchni wody" - powiedział dla CNN biuro burmistrza.