Koronawirus. Zakaz lotów. Co z lotami przesiadkowymi?

Zakaz lotów - co z przesiadkami?

Niestety w przypadku, gdy lecimy do kraju, którego zakaz lotów nie obowiązuje, ale za to port przesiadkowy jest w kraju objętym zakazem, to wówczas mamy problem. - Chcę lecieć do Portugalii, do której zakazu nie ma, ale mam przesiadkę we Francji, która jest na liście - napisała przez platformę dziejesie.wp.pl nasza czytelniczka Agata. - Co w takiej sytuacji?