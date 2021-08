Korsyka. Agresywne krowy atakują plażowiczów

Krowa dźgnęła rogiem plażowicza

Decyzja ta spowodowana była wypadkami, w wyniku których kilka osób trafiło do szpitala. Na północnym wybrzeżu, na plaży w Lotu, pewien mężczyzna próbował walczyć ze stadem krów o miejsce do odpoczynku, co tak rozjuszyło jedno ze zwierząt, że ubodło nieszczęśnika w szyję ostrym rogiem. Ranny mężczyzna trafił do szpitala.