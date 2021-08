Największa konkurencja dla Chorwacji. "Tutaj stać turystów na więcej przyjemności za mniejsze pieniądze"

Stąd jest ok. 45 minut jazdy na zachód do słynnego chorwackiego Dubrownika, 45 minut na północ do Trebinje - pierwszego miasta po przekroczeniu granicy z Bośnią i 45 minut do Kotoru - perły naszej Zatoki Kotorskiej. Z tego wniosek, że atutem Herceg Novi jest jego położenie - przy granicach trzech krajów, gwarantujące wrażenia kolekcjonerom pieczątek w paszporcie [śmiech]. Można też stąd pojechać na całodzienną wycieczkę do Dubrownika, zamiast zatrzymywać się w nim, co prawdopodobnie byłoby trzykrotnie droższe niż pozostanie w Herceg Novi, jako bazie wypadowej. To taka moja rada jak zaoszczędzić pieniądze, nic nie tracąc z uroku wakacji.