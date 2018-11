Korsyka we Francji. Niedoceniana wyspa na Morzu Śródziemnym﻿

Dzika Korsyka jest rzadko odwiedzana przez naszych rodaków. Wyspa ma się czym pochwalić i dysponuje wspaniałymi warunkami na wakacje dla osób aktywnych oraz wszystkich plażowiczów. Jadąc na Korsykę, koniecznie zabierzcie ze sobą rozmówki francuskie.

Korsyka – wakacje we Francji

Korsykę nazywa się potocznie Wyspą Piękną . Wszędzie unikalnie pachnie makia i głośno śpiewają liczne gatunki ptaków. Kiedyś wyspa należała do Włoch , ale od kilku stuleci jest już pełnoprawnie francuską wyspą. To stąd pochodzi Napoleon Bonaparte , a na włoską Sardynię odrobinę na południu dotrzemy bardzo szybko Cieśniną Bonifacio. Dogadamy się tutaj przede wszystkim po francusku, ale w większości obiektów noclegowych obsługa nie ma problemów również z posługiwaniem się językiem angielskim.

Korsyka – pogoda

Sezon na Korsykę trwa stosunkowo długo jak na Europę. Słoneczna i upalna francuska wyspa jest najbardziej popularna pomiędzy majem a październikiem. Lipiec i sierpień z temperaturami powietrza oscylującymi wokół 30 st. C to okres największego zatłoczenia w regionie. Spokojniejsze i znacznie przyjemniejsze są natomiast wiosna i jesień, już nie tak gorące, z 21-26 st. C w ciągu dnia. Zimą na Korsyce noce bywają chłodne: termometry pokazują poniżej 10 st. C, co zrekompensujemy sobie w dzień wysokimi jak na nasz kontynent temperaturami, wynoszącymi przeciętnie 14-15 st. C.