Kosmiczna cena parkingu nad morzem. "Drożej niż nad Morskim Okiem"

Na parkingach na Łysej Polanie i Palenicy Białczańskiej obowiązują ceny zróżnicowane w zależności od sezonu oraz czasu zakupu względem dnia przyjazdu . Według aktualnego cennika za dzień zapłacimy od 36 zł (dni powszednie w listopadzie) do 55 zł za miejsce dla samochodów osobowych przy zakupie on-line z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

- Naczytałem się o cenach parkingów w Zakopanem, ale potem pojechałem do Juraty - mówi nasz czytelnik, pan Aleksander z Łodzi, który nadesłał do WP zdjęcie z popularnego kurortu.- Na Półwyspie Helskim jest drożej niż nad Morskim Okiem. Tam za godzinę trzeba zapłacić aż 10 zł. Kto chciałby zostawić samochód na cały dzień, dajmy na to od godz. 10:00 do 20:00, musiałby wydać 100 zł.