Koszmar turystów. Ukryta kamera w łazience mogła nagrać prawie 1000 osób

Afera z Royal Caribbean w tle. Pasażerowie pozywają jednego z największych na świecie armatorów statków wycieczkowych, po tym, jak mężczyzna, należący do personelu, została skazany na 30 lat więzienia za potajemne nagrywanie turystów ukrytą kamerą.

Do incydentu doszło na statku Symphony of the seas