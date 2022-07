Koszmarne zachowanie turystów nad polskim morzem. "Dam radę, potrzymaj mi piwo"

Ratownik: "Nie mieści nam się w głowie, co niektórzy potrafią wymyślić"

- Fala upałów plus wolny czas, swoboda, długie dni i krótkie noce – to niestety powoduje zmianę albo wręcz wyłączenie myślenia, "uruchamianie się nieśmiertelności"- powiedział w rozmowie z PAP Tomasz Kubiak, ratownik medyczny podczas wakacji pełniący dyżury w Międzyzdrojach. - Czasami nie mieści się nam w głowie, co niektórzy potrafią wymyślić – jak choćby skoki z wysokości, "bo dam radę, potrzymaj mi piwo". Czas wolny potrafi wywołać duże rozprężenie u osób, które na co dzień są bardzo inteligentnymi, myślącymi ludźmi. A w 90 proc. przypadków dochodzi do tego po alkoholu - dodaje.