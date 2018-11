Kosztuje tyle, co złoto. Najdroższa ryba spełni niejedno marzenie

Złota rybka rzeczywiście istnieje i nie jest wymysłem bajkopisarzy. Choć nie jest piękna, jest warta miliony i uszczęśliwi tego, kto ją złowi. Nazywa się Bahaba taipingensis i występuje w Chinach.

W ostatnich latach rybakom dopisało szczęście i udało im się złowić duże osobniki. W 2009 r. w prowincji Fujian złapano okaz mierzący 180 cm długości i ważący 42 kg. Kupił go za 980 tys. juanów (ok. 510 tys. zł) handlarz z miasta Wenzhou, który następnie odsprzedał go mieszkańcowi Kantonu za 1,25 mln juanów (ok. 650 tys. zł). W 2010 r. inny mężczyzna otrzymał za złowioną przez siebie 70-kilogramową bahabę 3,45 mln juanów (prawie 1,8 mln zł) i stał się milionerem.