Kozy terroryzują wyspę. Znaleźli na to sposób

Władze zaznaczają, że zainteresowanie programem jest duże. Póki co wnioski można składać tylko do 10 kwietnia br., ale nie wyklucza się przedłużenia terminu do czasu, aż większość kóz zostanie adoptowanych. Nie wszystkie, bowiem władze chcą, aby mała część zwierząt została i jak dawniej pozowała do zdjęć turystom.