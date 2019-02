Krągłe kobiety produktem eksportowym Ugandy. Nowy projekt Ministra Turystyki

– Nasze kobiety są "naturalnie obdarowane" i warto to promować – uważa minister turystyki Ugandy. Zdecydował więc o organizacji konkursu Miss Krągłości, by pokazać światu ugandyjskie panie i zachęcić jeszcze więcej turystów do przyjazdu.

Ugandyjskie kobiety są zniesmaczone pomysłem przeprowadzenia konkursu (Shutterstock.com)

Ugandzie nie wystarczają już dotychczasowe atrakcje turystyczne: spływy Nilem, trekking w masywie górskim Ruwenzori czy wyprawy w lasy deszczowe w poszukiwaniu przedstawicieli goryli górskich – największych żyjących małp człekokształtnych. Władze tego kraju poszukują nowych sposobów na przyciągnięcie turystów.

Magnesem mają być ludzie. Konkretniej – kobiety. Jeszcze konkretniej – krągłe kobiety. Naturalnie piękne Ugandyjki przy kości zostały określone jako "eksportowy" hit ich kraju, a podkreśleniem tego faktu ma być ogłoszony właśnie konkurs na Miss Krągłości Ugandy ("Miss Curvy Uganda"). Minister turystyki Godfrey Kiwanda ledwo ujawnił światu na konferencji prasowej pomysł na nietypową strategię promocyjną, a już spotkał się z krytyką.

Jak powiedział Kiwanda na konferencji prasowej, z której zdawał relację cytowany przez "New York Post" miejscowy portal Daily Monitor, "mamy naturalnie obdarzone ładne kobiety, na które cudownie jest patrzeć. Dlaczego mielibyśmy ich nie użyć jako strategii promowania naszego ruchu turystycznego?". Finalistki, najpiękniejsze krągłe Ugandyjki, mamy poznać w czerwcu.

Nie jest jednak pewne, czy do konkursu w ogóle dojdzie. Członkini parlamentu Winni Kizza powiedziała w rozmowie z mediami, że "kobiety nie są atrakcją turystyczną. Nie są przedmiotem rozkoszy. Nie są projektem przynoszącym dochód". Poparła ją dyrektor wykonawcza organizacji pozarządowej Uganda Women's Network Rita Aciro, nazywając wydarzenie wstecznym i barbarzyńskim. "Myślicie, że turyści przyjeżdżają tu dla kobiet? To przedstawianie Ugandy w bardzo krótkowzroczny sposób. Ktokolwiek to powiedział, powinien przeprosić kobiety. One są matkami" – zaznaczyła.

Organizatorzy podkreślają jednak, że konkurs będzie promował piękno i naturalne dary, jakie otrzymują ugandyjskie kobiety i będzie prawdziwą celebracją ich autentyczności i wyjątkowości.