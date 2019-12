Kraje, w których najłatwiej porozumiemy się po angielsku. Polska wysoko na liście

Angielski jest najczęściej używanym językiem na świecie. Dla 1,5 mld osób jest on drugim, po ojczystym, który pomaga porozumiewać się w życiu codziennym. Sprawdzono, w których krajach mieszkańcy najsprawniej posługują się angielskim.

Jak zauważa brytyjski tygodnik "The Economist", badanie przeprowadzone przez Education First nie jest do końca reprezentatywne. Opiera się bowiem na wynikach darmowego testu online, przeprowadzonego przez 2,3 mln wolontariuszy w 100 krajach. W badaniu uwzględniono więc tylko osoby posiadające połączenie z internetem oraz wykazujące chęć wzięcia udziału w ankiecie. W rezultacie w wielu krajach afrykańskich nie ma wystarczającej liczby osób, co najmniej 400, aby zostać uwzględnionym w raporcie.