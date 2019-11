Szwecja. Ozdoba świąteczna w popularnej sieciówce wywołała oburzenie

Szwedzka sieć sklepów Rusta wprowadziła do sprzedaży ozdobę świąteczną w postaci podświetlanego kościoła bez krzyża. Chciała w ten sposób dostosować ofertę do klientów innych wyznań – mowa przede wszystkim o muzułmanach. Wiele osób zapowiada bojkot sklepów.

"Zdecydowaliśmy się usunąć krzyż, aby spełnić oczekiwania większej liczby klientów. Chcielibyśmy, aby wszyscy mogli się cieszyć naszymi ozdobami podczas ponurych miesięcy bez względu na wyznawaną religię" - napisała pracownica Rusty do jednego z klientów, który dopytywał się, dlaczego z ozdoby świątecznej usunięto symbole religijne.

Rzeczniczka Rusty Cecilia Gaerdestad potwierdziła, że e-mail z budzącą kontrowersje odpowiedzią jest autentyczny. "Nigdy aktywnie nie usuwaliśmy krzyży z naszych produktów. To był błąd w sformułowaniu i bierzemy za niego odpowiedzialność" - oświadczyła Gaerdestad, podkreślając, że to "po prostu produkt bez symbolu religijnego". "Zaoferowaliśmy kościół bez krzyża. W taki sam sposób to mógłby być kościół z kogutem na wieży" - stwierdziła.