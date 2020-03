Kraków na tle Tatr. Rzadki widok w mieście zatrutym smogiem

Jan Ulicki to krakowski fotograf, który w ostatnim czasie upodobał sobie robienie zdjęć Tatr z elementami Krakowa. Artysta zaskoczył kadrem Wawelu z widokiem na Krywań. Takie ujęcia są szczególnie trudne do wykonania, zważywszy na to, że miasto od lat mierzy się ze smogiem.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Takie ujęcia Krakowa to rzadkość w smogowej rzeczywistości (Jan Ulicki)

- Zdjęcie wykonałem w piątek, korzystając z okazji, że powietrze miało genialną jakość. Taki stan utrzymuje się w Krakowie do dzisiaj i pozwala nam podziwiać górskie szczyty z bardzo dużych odległości – mówi Jan Ulicki w rozmowie z WP.

Choć przejrzysty widok na panoramę Krakowa trafia się rzadko, to dzięki śledzeniu prognoz pogody oraz internetowym kamerkom można łatwo sprawdzić poziom widoczności. - Aby było tak dobrze widać góry, musi się na siebie nałożyć wiele czynników, ale zazwyczaj mamy szansę je dostrzec po dużych wichurach, które oczyszczają powietrze – tłumaczy fotograf.

Z czystego powietrza korzystają nie tylko miłośnicy zdjęć, ale i mieszkańcy, którzy mimo zalecanej kwarantanny, spacerują po ulicach Krakowa. Turystów – jak mówi WP Jan Ulicki – raczej w obecnym czasie nie uświadczymy.