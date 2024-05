Krakowskie kąpielisko będzie zamknięte. "Nam też jest przykro"

Przystań Brzegi będzie zamknięta przez najbliższe lata

"Będziemy się zmieniać! I chyba jest to najważniejszy przekaz dzisiejszego elaboratu! Nieraz wspominaliśmy wam, że obecna przystań to jedynie pewien etap, a nie produkt docelowy. I w sumie taki był plan od samego początku (nie, nie! Nie dorabiamy sobie teraz teorii!). Jednak na drodze do tego efektu finalnego spotykały nas różne, przeróżne utrudnienia, od formalnych, przez prawne, aż po te finansowe" - czytamy na profilu facebookowym Przystań Brzegi.