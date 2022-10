Kto może przyznać odszkodowanie za opóźniony lot? Jest decyzja

Uważając, iż wspomniany organ nie był właściwy do nakazania zapłaty takiego odszkodowania, LOT zaskarżył tę decyzję do sądu w Budapeszcie. Organ ten skierował z kolei pytanie do Trybunału. Chodziło o to, czy rozpatrujący indywidualną skargę pasażera krajowy organ odpowiedzialny za wykonanie rozporządzenia może nakazać przewoźnikowi zapłatę odszkodowania za jego naruszenie. Okazało się, że tak, a decyzja sądu nie jest już konieczna.