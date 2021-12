Hotelarze komentują nowe obostrzenia. "Zostaliśmy sami ze sprzecznymi przepisami"

- Dostajemy od gości mnóstwo zrozumienia i prób pomocy. Wiele osób wysyłając rezerwacje, dołącza do nich certyfikaty szczepienia, choć nikt ich o to nie prosi. To naprawdę dużo dla nas znaczy, ale w sensie prawnym niczego nie zmienia. Bo kiedy do hotelu czy restauracji przyjdzie kontrola, to do czasu, gdy władze nie uregulują przepisów, nikt z nas - nawet jeśli 100 proc. naszych gości przyjmie szczepienia, nie będzie w stanie wykazać, że nie łamie przepisów - dodaje prezes TIP. Brak spójnych przepisów to nie jedyne co martwi przedsiębiorców.