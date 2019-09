Kumari. Żywa bogini w ciele nepalskiego dziecka

W stolicy Nepalu, Katmandu, można spotkać, jak twierdzą hindusi, prawdziwą boginię. A właściwie jej wcielenie w postaci kilkuletnich dziewczynek. Samo ich spojrzenie ma przynosić wiernym szczęście, a o błogosławieństwo zabiegają nawet ci, którzy głośno mówią o zlikwidowaniu funkcji kumari.

Oto żywe wcielenie hinduistycznej bogini Taledźu, która strzeże Nepal przed złymi mocami, a jednocześnie zapewnia pomyślność i spokój. Nic więc dziwnego, że do kumari ściągają tłumy, choć zdarza się, że w jednym mieście można spotkać kilka ucieleśnień bogini.

Najbardziej znana jest ta "królewska", przebywająca na co dzień w Katmandu w pałacu Kumari Ghar. To ona właśnie udziela błogosławieństwa nie tylko zwykłym wiernym, ale i przywódcom państwa. Lecz zanim to się stanie, kandydatka na kumari musi przejść szereg prób.