Kupił jedzenie bezdomnym. Właścicielka restauracji we Wrocławiu je wyrzuciła

Wyrzuciła nie tylko posiłek, ale i bezdomnych mężczyzn, których chciał nakarmić pan Andrzej. Mało tego, gdy wrócił do restauracji, by wyjaśnić zajście, kobieta kazała mu opuścić lokal, używając wulgarnego języka. Podróżny opisał skandaliczną sytuację.

"Jestem we Wrocławiu, kupiłem jedzenie bezdomnemu, tu jest paragon [...] właścicielka ich wygnała i wyrzuciła całe jedzenie do śmietnika, gdy się poskarżyli kazała mi wypier..., proszę o pomoc" – napisał pan Andrzej na Facebooku.

Mężczyzna, który opisał sytuację w mediach społecznościowych, był we Wrocławiu tylko przejazdem. W jednej z restauracji w okolicy dworca kupił dla siebie kawę, a dla bezdomnego wątróbkę i żurek. Po chwili jednak ów potrzebujący podszedł do niego ponownie, tym razem z kolegą i poskarżył mu się, że właścicielka wygoniła ich z restauracji, a zakupione jedzenie wyrzuciła do śmietnika. Panu Andrzejowi, który chciał wyjaśnić sytuację, kobieta również kazała się wynosić, używając przy tym niecenzuralnych słów.