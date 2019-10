Kurtki męskie na jesienne wyprawy - na co zwrócić uwagę przed zakupem

Bez względu na to, czy uprawiasz trekking, hikking, kolarstwo górskie czy zwyczajnie spacerujesz po lesie, jesienią potrzebujesz ciepłego i wodoodpornego okrycia wierzchniego. Na co zwrócić uwagę przed jego zakupem? Sprawdzamy, czym wyróżniają się najlepsze kurtki męskie na jesienne wyprawy!

Jesienna kurtka męska dla aktywnych – czym kierować się przy wyborze?

Naturalne krajobrazy jesienią zachwycają kolorami, dlatego nawet pierwsze chłody nie przeszkadzają w podejmowaniu aktywności na świeżym powietrzu. Niezależnie od tego, czy wybieramy się w góry, czy do pobliskiego lasu, musimy brać pod uwagę to, że jesienna pogoda bywa kapryśna.

Częsta zmienność, zarówno temperatur, jak i aury (ze słonecznej w deszczową i na odwrót) to w jesiennych miesiącach norma, więc jeśli lubisz aktywnie spędzać czas, bądź przygotowany na każdą okoliczność. Inwestycja w solidną, trwałą i, co najważniejsze, funkcjonalną kurtkę męską na jesienne wyprawy, to na pewno uzasadniony wydatek. Ale na co zwrócić uwagę przed zakupem?

Po pierwsze: na tkaninę wierzchnią. Dobra męska kurtka jesienna dla aktywnych to z pewnością kurtka przeciwdeszczowa, dlatego stawiaj na modele z tkaniny hydrofobowej lub specjalnego gatunku poliestru. Męska kurtka skórzana czy jeansowa na pewno przyda się w mieście, ale do lasu czy w góry najlepiej zabrać okrycie, które dobrze zda egzamin w trudnych warunkach pogodowych.

Po drugie: podszewka. Pierwsze jesienne chłody dają się we znaki już we wrześniu, a jeśli dodatkowo chodzisz po górach, temperatura może gwałtownie spadać z każdym kolejnym metrem wzwyż. Dobrym wyborem będzie oczywiście ubieranie się warstwowo, ale jeśli wybierasz idealną sportową kurtkę męską, postaw na model z odpinaną podpinką, z polarową wyściółką lub nawet lekką watoliną, która ochroni przed zimnem.

Po trzecie: kaptur i stójka. Kurtka męska na jesienne wyprawy musi być przede wszystkim praktyczna, dlatego kaptur jest absolutnie niezbędny. Jeśli nie przepadasz za kapturami, które mogą przeszkadzać, gdy zakładasz plecak turystyczny, wśród męskich kurtek sportowych znajdziesz sporo modeli z kapturem chowanym w kołnierzu. A jeśli mowa o kołnierzu, to wyższa stójka od środka obszyta polarem będzie jak najbardziej wskazana przy wyborze męskiej kurtki na aktywną jesień!

Po czwarte: kieszenie. W sportowych kurtkach męskich zawsze jest ich sporo i zawsze się przydają. Podczas jesiennych aktywności najpotrzebniejsze rzeczy takie, jak rękawiczki, telefon czy wysokoenergetyczną przekąskę powinieneś mieć zawsze przy sobie, dlatego przed zakupem kurtki jesiennej warto zwrócić uwagę na ilość kieszeni.

Po piąte: krój. Kurtka męska na jesienne wyprawy powinna zapewniać maksymalną swobodę ruchów, więc wybierz fason, w którym czujesz się komfortowo. Pamiętaj też, że ubieranie się warstwowo ma swoje konsekwencje, dlatego lepiej postawić na kurtkę jesienną o rozmiar większą, niż zazwyczaj. Dzięki temu swobodnie zmieścisz pod nią grubszą bluzę czy sweter.

Dodatkowe udogodnienia, które warto wziąć pod uwagę przy wyborze sportowej jesiennej kurtki męskiej to też m. in. Specjalny pas do zapięcia od wewnętrznej strony w okolicach bioder, który chroni przed zimnym wiatrem, czy odblaski – bardzo przydatne w szare jesienne dni (jeśli nie są przyszyte na kurtce, koniecznie zainwestuj w takie do założenia na okrycie wierzchnie!).

Sportowe kurtki męskie na jesień – zobacz modele do różnych aktywności

Praktyczna wiedza na pewno przyda się przy wyborze idealnej kurtki męskiej na jesienne wyprawy, ale dla ułatwienia sprawdzamy, jakie modele znajdziemy w aktualnych kolekcjach znanych marek.

Pikowana kurtka męska

To jedna z najpopularniejszych opcji. Pikowana kurtka męska bez wątpienia ma sporo zalet – jest lekka, a zarazem ciepła. Często da się ją złożyć do niewielkich rozmiarów, więc nie zajmie dużo miejsca w plecaku. Jest też bardzo uniwersalna, bo świetnie sprawdzi się zarówno podczas jesiennej wyprawy, jak i w miejskich warunkach. Jeśli jednak decydujesz się na ten model, pamiętaj by do różnego typu aktywności wybrać pikowaną kurtkę męską z kapturem, z tkaniny nieprzepuszczającej wody. Dzięki temu będzie ona najbardziej praktycznym rozwiązaniem na górską wyprawę czy spacer po lesie.

Kurtka męska softshell

Cieszy się ogromną popularnością od lat, szczególnie wśród amatorów trekkingu i kolarstwa górskiego. Nic dziwnego, bo kurtka męska softshell nie tylko chroni przed zimnem z zewnątrz i nie przepuszcza wody, ale też reguluje temperaturę naszego ciała, dzięki czemu nawet podczas intensywnego wysiłku nie pocimy się, a co za tym idzie – unikamy częstego o tej porze roku przeziębienia. Kurtki męskie softshell znajdziemy w ofercie każdej znanej marki sportowej i zdecydowanie warto w nie zainwestować, bo z reguły służą przez wiele lat.

Klasyczna sportowa kurtka męska

Tradycyjne sportowe modele doskonale sprawdzą się podczas górskich wypraw lub hikkingu. Wszystkie dostępne w asortymencie popularnych marek sportowych są wykonane z wodoodpornych tkanin, więc nie musisz martwić się o warunki pogodowe. Jeśli szybko marzniesz, postaw na kurtkę sportową męską w jesiennej wersji z polarową podpinką lub po prostu dokup do niej ciepłą bluzę i noś warstwowo.

Męska kurtka parka

Parki męskie to kurtki jesienne, które podbiły ulice polskich miast już kilka sezonów temu, ale jak się ma ich praktyczność do warunków górskich czy leśnych? Jeśli chodzi o trekking, hikking czy nordic walking, to bez wątpienia lepiej postawić na krótką kurtkę męską, która zapewni pełną swobodę ruchów. Wodoodporna parka z ciepłą podpinką sprawdzi się z kolei podczas leśnych spacerów czy miejskich przejażdżek rowerowych.