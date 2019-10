WP Turystyka Poczta WP Pilot Program TV Menu Wakacje.pl

Najnowsze Popularne Wakacje.pl Nocowanie.pl Plaże Wyspy Egzotyka W Podróży Miasta Weekend Poza miastem Z dziećmi Aktywnie Porady Ludzie Wideo Zobacz inne Najnowsze Popularne Materiał Partnera włochy + 2 turystykawyjazdy zagraniczne 4 godziny temu La Dolce Vita czyli wakacje we włoskim raju Włochy to państwo położone w południowej części Europy, na Półwyspie Apenińskim. Ten słynny kraj, kształtem przypominający "but" oferuje bogactwo kulturowe i historyczne oraz jest z pewnością turystycznym rajem. "Piękne, słoneczne plaże latem oraz wspaniałe miejsca do szusowania zimą kuszą turystów przeglądających foldery reklamowe i poszukujących niezapomnianych wrażeń podróżniczych" - mówi Przemysław Jackiewicz, Specjalista ds. Turystyki agencji Fostertravel.pl" - Bogata oferta all inclusive jak też atrakcyjne oferty last minute powodują że Włochy to pożądana destynacja przez okrągły rok" - potwierdza. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (Materiały prasowe) Ti Amo czyli romantyczne włoskie plażowanie Prym wiedzie położona na Morzu Tyreńskim wyspa Sardynia, z klifowymi wybrzeżami i rozciągającym się malowniczo białym piaskiem. Ze względu na 1849 km wybrzeże oprócz plaż piaskowych białych spotkamy plaże kamieniste, różowe czy karmelowe, choć w 99 proc. zejście do morza jest piaszczyste. Mając do wyboru ponad 200 różnych plaż, każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Na uwagę zasługuje w pierwszej kolejności Wąwóz Fuii w zatoce Orosei. Lazurowa tafla wody łączy się tutaj w sposób bajkowy z górami, jednocześnie pozwalając na piesze górskie wędrówki w przerwach między słonecznym leżakowaniem. Wczasy w tym miejscu to rewelacyjne połączenie aktywności z wakacyjnym relaksem. Kolejne miejsce warte odwiedzenia na Sardyńskiej wyspie to tzw. "Plaża Dwóch Mórz", Dei Due Mari, Porto Giunco z turkusowo szmaragdową wodą w której można spotkać zażywające kąpieli różowe flamingi. Jedną z najbardziej znanych jest też plaża Cala Goloritze, Baunei. Plaża ta oferuje nam dostęp od morza lub po przebyciu trasy górskiej zajmującej średnio 2 godziny drogi. Miejsce to szczególnie znane jest fanom snorkelingu. Materiały prasowe Podziel się Italia Bianca czyli białe szaleństwo na północy Dla pasjonatów zimowego szusowania Włochy oferują pewną słoneczną a jednocześnie mroźną pogodę oraz odpowiednio przygotowane nowoczesne stoki narciarskie. Trasy długie, zróżnicowane pod względem trudności i wygodne stoki to wizytówka zimowej Italli. Sprawdzonym i godnym polecenia miejscem jest Val di Sole czyli Dolina Słońca, uważana za najbardziej nasłonecznioną alpejską dolinę przy równoczesnym zachowaniu odpowiedniego poziomu białego puchu. Tam też w miejscowości Marilleva mamy do dyspozycji aż 140 km różnego rodzaju tras. Mając a uwadze odległość od naszego kraju, najbliżej położonym punktem turystycznym w Dolomickim krajobrazie jest Madonna di Campiglio. Ta jedna z najpopularniejszych miejscowości dla zimowego szaleństwa oferuje ponad 150 km tras narciarskich i snowboardowych oraz kompleksową bazę usługową. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu Włoskie podróże nie mogą obyć się bez odwiedzenia wiecznego miasta, stolicy Italii. Miasto Rzym to tak naprawdę jeden wielki zabytek, zarówno kulturowy jak i historyczny, niezwykłe bogactwo stylów, nasycenie barw i krajobrazów oraz proste ale jakże wyborne jedzenie będące wizytówką apenińskiego kraju. Materiały prasowe Podziel się Obowiązkowym punktem do odhaczenia na podróżniczej mapie Rzymu jest Koloseum, dawny amfiteatr do walk gladiatorów oraz przeprowadzania igrzysk. Obecnie wizytówka miasta, symbol jego potęgi i wieczności. Następnym miejscem które trzeba zobaczyć jest Watykan z Bazyliką Świętego Piotra. Szczególnie ważne miejsce dla Chrześcijan zachwyca i onieśmiela każdego wchodzącego. Bazylika Świętego Piotra to architektoniczny majstersztyk a jednocześnie symbol władzy papieskiej oraz główna świątynia Katolickiego Kościoła. Rzym znany jest również z niezliczonej liczby placów, które w przeszłości pełniły formę targów do wymiany lub sprzedaży towarów. Obecnie są miejscami spotkań przy malowniczych fontannach w otoczeniu kawiarenek i włoskich restauracji. Jednym z najsłynniejszych jest Piazza Navona z trzema fontannami. Znajdziemy tam fontannę Neptuna, fontannę Czterech Rzek oraz fontannę del Moro. Skoro już o fontannach mowa to nie sposób nie wspomnieć o "królowej" fontann, mianowicie fontannie di Trevi. Jest to bodajże najbardziej oblegane miejsce w Rzymie. Każdy zwiedzający pragnie wrzucić monetę- jedną aby do Rzymu wrócić, dwie- aby się w Rzymie zakochać i trzy- aby wziąć tu ślub. Pasta, Pizza Italiana czyli włoskie smaki Włochy oferują piękna pogodę latem oraz optymalne warunki klimatyczne zimą. Słoneczne plaże na południu oraz białe, zaśnieżone stoki na północy. Poza naturalnymi krajobrazami zachwycającymi dech w piersiach, to co urzeka, to gościnność, miłe usposobienie i włoski temperament mieszkańców a przede wszystkim znana na całym świecie kuchnia. Prostota składników przy zachowaniu ich jakości oraz tradycyjne procedury sprawiają że we włoskim gotowaniu nie sposób się nie zakochać. Nigdzie indziej pasta i pizza nie smakują tak samo. Materiał pochodzi z działu PR Fostertravel.pl.