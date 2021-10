Lawa z Cumbre Vieja zniszczyła na La Palmie blisko 1,5 tys. budynków

W sumie 13 października - tylko do południa - ewakuację nakazano ok. 7 tys. osób przebywającym na La Palmie. Jednak władze wyspy poinformowały, że prawdopodobnie jeszcze tego samego dnia część z nich będzie mogła wrócić do domów. W kilku gminach położonych u podnóża Cumbre Vieja w dalszym ciągu pozostają zamknięte szkoły, a część dróg jest zamknięta dla ruchu.