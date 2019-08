Laptopy, z którymi nie polecisz. Nie można ich wnosić na pokład samolotu

Amerykańska Federalna Agencja Lotnictwa wydała oficjalny zakaz wnoszenia laptopów Apple MacBook Pro do samolotów. FAA miała solidne podstawy, aby go wprowadzić.

Zakaz wydany przez FAA dotyczy jedynie lotów do i z Stanów Zjednoczonych, ale już na początku sierpnia Europejska Agencja Lotnictwa (EASA) również wydała podobne ostrzeżenie. Z MacBookami Pro nie wejdziemy zatem do samolotów obsługiwanych przez takich przewoźników, jak TUI, Thomas Cook, Air Italy czy Air Transat, które wydały w tej sprawie stosowne zakazy.

Obostrzenia nie dotyczą jednak wszystkich modeli laptopów. Chodzi przede wszystkim o sprzęt kupiony między wrześniem 2015 a lutym 2017 r., który ma zamontowane baterie litowo-jonowe. W samych Stanach Zjednoczonych i Kanadzie sprzedano ponad pół miliona takich komputerów, ale nie ma dokładnych informacji, ile trafiło do Europy.

Czemu jednak te baterie są takie niebezpieczne? Wszystko przez ryzyko samozapłonu, do którego może dojść w wyniku przegrzania. Co gorsza, taki sprzęt stwarza zagrożenie nie tylko dla siebie, ale też dla nas, jako jego użytkowników. Zdarzało się bowiem, że wybuchające baterie doprowadzały nawet do śmierci.