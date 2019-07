Zamiast bagażu kanapka. Tak się lata w jednej z tanich linii lotniczych

Buta Airways wprowadziło nową taryfę, w której nie można zabrać ze sobą na pokład bagażu podręcznego. Można za to mieć przy sobie np. bukiet kwiatów. Czy przewoźnicy są w stanie czymś nas jeszcze zaskoczyć?

Buta Airways to pierwsza azerska tania linia lotnicza . Należy do Azerbaijan Airlines i funkcjonuje na rynku od 2017 r. Zanim wystartował pierwszy samolot, trzeba było opracować całą strategię. A wzorowano się na niskobudżetowych przewoźnikach, jak Ryanair czy easyJet. Jednak azerscy innowatorzy poszli o kilka kroków dalej.

Pasażer, który chce podróżować z bagażem musi przygotować się na dodatkową opłatę w wysokości 16 dolarów (ok. 60 zł). Cena dotyczy walizki o wadze do 10 kg i łącznej sumie wymiarów do 158 cm. Bagaż rejestrowany to koszt rzędu 25 dol. (ok. 95 zł).