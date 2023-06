"Lasy zombie". Odkrycie niepokojące dla całego świata

Kalifornia to stan znany z corocznych niszczycielskich pożarów. Dotyka go ostatnio też problem wzrastającej liczby "lasów zombie". Specjaliści uważają, że tysiące drzew, takich jak sosny ponderosa, sosny cukrowe i daglezje, ostatecznie zostaną zastąpione przez gatunki mogące przystosować się do cieplejszego klimatu.