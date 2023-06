Najlepsze linie lotnicze na świecie. Zmiana na pierwszym miejscu

Singapore Airlines komentuje wyróżnienie

- To wyróżnienie jest dowodem niezłomnego ducha naszych pracowników, którzy poświęcili wiele, aby Singapore Airlines były gotowe na odbudowę podróży lotniczych. To pozwoliło nam wyjść z pandemii silniejszymi - powiedział Goh Choon Phong, dyrektor generalny Singapore Airlines. - Jesteśmy zdecydowanie zobowiązani do inwestowania w produkty i usługi na światowym poziomie, aby zapewnić naszym klientom podróż na najwyższym poziomie.