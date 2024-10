Lata prywatnymi odrzutowcami. Winą obarcza bodyshaming

"Musimy przestać zawstydzać ludzi z powodu ich ciał" - podkreśliła w swoim apelu w mediach społecznościowych. Modelka nie ukrywa swoich fałdek, cellulitu i rozstępów, walcząc o zmianę podejścia do różnorodności ciał i przystosowanie miejsc publicznych, jak np. samolotów, do osób o większych rozmiarach.

Gracie Bon twierdzi, że została zmuszona do latania prywatnymi odrzutowcami po rzekomym zakazie korzystania z komercyjnych linii lotniczych. Jak wyjaśnia modelka, kiedy próbowała korzystać z tradycyjnych linii, musiała płacić za dwa lub nawet trzy miejsca, aby pomieścić swoje pośladki.

"To nie moja wina, że mam takie ciało" - stwierdziła, apelując o bardziej inkluzywną przestrzeń w transporcie lotniczym. Niestety, teraz latanie prywatnymi odrzutowcami jest jej jedynym rozwiązaniem. Na swoim Instagramie Gracie pokazała fragmenty z luksusowego podróżowania, chwaląc się też wyposażeniem prywatnego samolotu.

Bodyshaming, czyli zawstydzanie z powodu wyglądu, to zjawisko, które nabiera ostatnio coraz większego rozgłosu. Może obejmować nie tylko komentarze odnoszące się do wagi, ale także do innych aspektów wyglądu, takich jak ubrania, włosy czy makijaż.