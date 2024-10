Dostała wiadomość na lotnisku. "Jestem przerażona"

Kirsten, znana na TikToku jako kir.a.lo, czekając na przesiadkę, otrzymała niespodziewaną wiadomość od obcego mężczyzny. Podróżny przeczytał jej numer telefonu na metce bagażowej i postanowił do niej napisać.

"Cześć Kristen, nazywam się Nate. Zobaczyłem cię i pomyślałem, że jesteś piękna, więc musiałem znaleźć sposób, by z tobą porozmawiać. Zobaczyłem twój numer telefonu na metce bagażowej i postanowiłem napisać. Obiecuję, że to nie jest tak dziwne, jak się wydaje. Daj chłopakowi szansę" - napisał mężczyzna w wiadomości SMS.

- Po pierwsze, źle napisał moje imię. Po drugie, jeśli naprawdę chciał ze mną porozmawiać, mógł po prostu podejść jak normalny człowiek. To wszystko jest dla mnie ogromnym naruszeniem prywatności - mówiła Kirsten na nagraniu. - Nie mam pojęcia, kim jest ten facet. Nie zauważyłam, żeby ktoś na mnie patrzył, a dodatkowo jestem przerażona, że na metce bagażu mam swój adres, więc teraz może wiedzieć, gdzie mieszkam - wyjaśniała.

Część osób przyznała, że nigdy wcześniej nie myślała o takim zagrożeniu. Jedna osoba napisała: "Nigdy by mi to nawet przez myśl nie przeszło! To straszne."