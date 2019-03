Lato 2019 w Chorwacji. Podpowiadamy, gdzie pojechać i co zobaczyć

Środkowa Dalmacja to kwintesencja Chorwacji. Region ten posiada wszelkie zalety, które każdego roku zachęcają rzesze turystów do spędzenia tu urlopu według własnego przepisu. Jest to bowiem idealne miejsce zarówno dla miłośników błogiego lenistwa na plaży, zwolenników aktywnego spędzania wolnego czasu, jak i wielbicieli odkrywania historii i kultury odwiedzanych miejsc czy sympatyków rodzinnych wakacji.

Idealny klimat, turkusowe wody Adriatyku, długa linia brzegowa z pięknymi plażami, malownicze pejzaże, idylliczne wyspy, oferta sportowa i pyszna kuchnia w pełni charakteryzują ten bałkański kraj wraz ze wspomnianym, położonym w środkowej części, regionem. Poza doskonałą ofertą hotelową (obiekty zlokalizowane między innymi w Trogirze, Makarskiej, Tucepi, Podgorze, Baškiej Vodzie czy Omišu usytuowane są tuż przy żwirowych plażach) Środkowa Dalmacja oferuje też liczne możliwości spędzania wolnego czasu. W sezonie letnim 2019 na lotnisko w Splicie można dolecieć z Warszawy w niecałe 2 godziny za pośrednictwem biura podróży TUI.

Split – największe miasto zaraz po Zagrzebiu i jednocześnie stolica Dalmacji. Znajduje się tu port, z którego można popłynąć na okoliczne wyspy, do Dubrownika, Rijeki, a nawet włoskiej Ankony. Główną atrakcję tego miejsca stanowi pałac cesarza Dioklecjana będący świadkiem starożytnej historii, to jest czasów panowania rzymskiego. Został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO podobnie jak Trogir – miasto stanowiące wzorcowy przykład średniowiecznej urbanistyki. Zachwycająca architektura tego miejsca, między innymi starówka z pałacem Čipiko czy Katedrą św. Wawrzyńca również znalazła się na liście UNESCO. W mniejszych miasteczkach także nie brakuje budowli wartych uwagi. W Baškiej Vodzie znajduje się XIX-wieczny kościół św. Mikołaja, z kolei w Makarskiej Klasztor Franciszkański czy Katedra św. Marka.

Zachwycająca architektura z jednej strony i piękne krajobrazy z drugiej. Już samo wybrzeże Adriatyku przykuwa wzrok, ale to nie wszystko. Panują tu bowiem idealne warunki do uprawiania sportów wodnych – [zede wszystkim żeglowanie cieszy się dużym powodzeniem w regionie. Ze wspomnianego Splitu można wypłynąć na pobliskie wyspy. Warto poświęcić nieco więcej uwagi tak zwanej lawendowej wyspie Hvar przede wszystkim za sprawą niewielkiej wsi Velo Grablje, niegdyś słynącej z uprawy lawendy i w której obecnie na przełomie czerwca i lipca odbywa się festiwal tej rośliny. Wyspa Vis natomiast oddalona jest najdalej od lądu i położona obok niewielkiej wysepki Biševo ze słynną jaskinią, której wnętrze przybiera niebieską barwę, gdy oświetlają ją promienie słoneczne.

Poza żeglarstwem nie mniej rozrywki dostarcza windsurfing czy podziwianie podwodnego świata w przejrzystych i ciepłych wodach Adriatyku (osiągalna widoczność nawet do 30-40 metrów). Popularny jest zarówno snorkelling, jak i nurkowanie głębinowe, do którego uprawiania wymagane jest jednak posiadanie odpowiedniego zezwolenia. Turyści chętnie korzystają również z możliwości zwiedzania Środkowej Dalmacji na rowerze. W mieście Omiš otoczonym masywem górskim można natomiast odważyć się na zjazd kolejką tyrolską zawieszoną nad rzeką i kanionem.