Lato w Gdańsku pod znakiem remontów. Będą opóźnienia

Most Stągiewny będzie znów zwodzony

Ale remonty ulic, to nie jedyne, które mają w tej chwili miejsce w Gdańsku. Znajdujący się przy Bramie Stągiewnej most od 1973 r. jest przeprawą stałą i dziś trudno sobie wyobrazić, że może być inaczej. Jednak w ciągu blisko 400-letniej historii mostu, przez większość czasu jego kładki można było unosić lub były obrotowe. Już niedługo Most Stągiewny znów będzie zwodzony. Niestety oznacza to, że jeszcze przez pewien czas spacer od ul. Długiej na Wyspę Spichrzów będzie utrudniony.