Leć zimą do Tanzanii. Znajdziesz tam... polskie bociany

Zastanawiałeś się gdzie znajdują się mityczne kraje, w których zimują słynne boćki? Jednym z tych krajów jest właśnie Tanzania, która gości turystów cały rok. Zimą kusi nas nie tylko tym, że możemy uciec od przymrozków, ale też możliwością spotkania naszego narodowego ptaka.



Jedyne takie miejsce za świecie!

Tanzania to bez wątpienia jeden z najbardziej zachwycających krajów Czarnej Afryki, który ma do zaoferowania o wiele więcej niż rozsławiony szczyt Kilimandżaro sięgający prawie 6 tys. metrów ponad poziomem morza. To przede wszystkim dziewicze, nietknięte ludzką ręką i rozciągające się w nieskończoność krajobrazy, piękne parki narodowe, w których podziwiać możemy m.in. lwy, słonie, lamparty, nosorożce. Największy w Afryce i drugi na świecie słodkowodny akwen wodny – jezioro Wiktorii, leży na pograniczu Burundi, Kenii, Rwandy, Ugandy i Tanzanii właśnie!