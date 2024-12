Leciał do Meksyku. Awaryjne lądowanie z powodu... świń na pokładzie

Piątek 13-stego grudnia br. okazał się pechowy dla grupy prawie 300 osób lecących Boeingiem B787-9, obsługiwanym przez linią lotniczą KLM z Amsterdamu do Meksyku. Z powodu zaskakujących okoliczności na miejsce dolecieli dopiero dzień później.

"Musiałem awaryjnie lądować na Bermudach przez 14 ton świń" - napisał w swojej instagramowej relacji Michał Dziedzic, redaktor portalu Vibez.pl, który akurat podróżował do Meksyku.

"Lecąc gdzieś nad środkiem oceanu, dowiadujemy się od głównego pilota, że ktoś załadował 14 tom świń do cargo i najwyraźniej w złe miejsce, bo zapach dostał się do kokpitu" - wytłumaczył dziennikarz za pośrednictwem mediów społecznościowych. W konsekwencji piloci musieli założyć maski tlenowe i nie byli w stanie kontynuować rejsu. Awaryjne lądowanie miało miejsce na Bermudach.

Po bezpiecznym wylądowaniu na lotnisku brytyjskiego terytorium zamorskiego wszyscy pasażerowie opuścili pokład samolotu. Zostali oni zameldowali w hotelu ok. godz. 20. Ich lot do Meksyku odbył się dopiero następnego dnia w godzinach wieczornych, co oznacza, że wielu pasażerów straciło całą dobę z wypoczynku w rajskim zakątku.