Leśnicy alarmują. "Inwazja trwa"

Aby usunąć kleszcza, należy użyć pęsety. Złapać go tuż przy skórze i lekkim, ale zdecydowanym ruchem pociągnąć do góry. Miejsce po usunięciu kleszcza należy zdezynfekować i obserwować przez 30 dni. Jeśli pojawi się zaczerwienienie, należy się zgłosić do lekarza.