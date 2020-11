Nadleśnictwo Gołąbki. Leśnicy opublikowali niezwykłe wideo. "Dorodny kocur"

Pierwszy ryś w regionie

Leśnicy szybko odkryli, skąd przywędrował do nich ryś. Zwierzę ma obrożę telemetryczną, co oznacza, że jest objęte programem badawczym. Autorzy projektu, którzy od kilku lat wysiedlają osobniki z hodowli zagrodowych do natury, zdradzili, że ryś nie tylko został wypuszczony przez nich, ale też wiadomo jak się nazywa. Zwierzę z Gołąbek to Zygmuś, 2,5-roczny samiec.