Leśnicy pokazali nagranie. "Na pierwszy rzut oka to jakiś wąż"

Toksyczne larwy korowódki dębówki. Lepiej na nie uważać

Jak tłumaczą leśnicy, gąsienice gatunku korowódka dębówka (Thaumetopoea processionea) to niewielkie nocne motyle, które żywią się wyłącznie liśćmi dębów. Co ciekawe, mimo że jego dorosła forma jest niegroźna, to forma larwalna - czyli gąsienica - pokryta jest krótką szczecinką o właściwościach drażniących.