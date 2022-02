Leśnicy pokazali zdjęcie ciekawego grzyba. Nie wszędzie jest uważany za niejadalnego

Grzyb, który niszczy komórki nowotworowe

Jak podkreślają leśnicy, wrośniak ten wszędzie jest ceniony jako grzyb leczniczy niszczący komórki nowotworowe. W 1973 roku wprowadzono na rynek otrzymywany z niego preparat o nazwie Krestin. Zawiera on coriolan, czyli substancję o działaniu imunostymulujacym i przeciwnowotworowym. Używa się go w leczeniu raka żołądka i ostrej białaczki. Co więcej, z owocników wrośniaka izolowany jest polisacharyd związany z resztą białkową (określany nazwą polisacharyd K) i wykorzystywany w niektórych krajach jako obiecujący adiuwant (substancja powodująca wzmocnienie odpowiedzi odpornościowej na podany antygen) przeciwnowotworowy.