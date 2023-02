Liczba rezerwacji napawa optymizmem. Nadal widoczny jest jeden trend

"Turyści muszą się przyzwyczaić do tego, że będzie drożej. Ceny poszły do góry i nie ma co liczyć na ich spadek w całym 2023 r. To spowoduje, że utrzyma się trend widoczny już rok temu związany ze skracaniem wyjazdów i rezerwowaniem ich na ostatnią chwilę" – oceniono.