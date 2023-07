Limitowana Rodzinna Promocja w Energylandii na wakacyjne bilety! Znamy szczegóły

Warunkiem skorzystania z tej rodzinnej promocji jest zakup minimum 4 biletów, co w przypadku większości familijnych wypraw nie sprawia problemu, tym bardziej, że do tego cudownego miejsca ściągają dzieci, rodzice i dziadkowie. Promocyjne bilety nabyć możecie już dziś poprzez stronę internetową TUTAJ. Bilety zakupione podczas promocji wykorzystać można od 1 sierpnia do 29 października 2023, czyli do końca sezonu! Park latem otwarty jest od 10:00 do 20:00, znów po wakacjach Park czynny jest do 18:00. Pełny kalendarz dostępny na stronie – LINK.