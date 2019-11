Linie świetlne w szkockiej wsi. Pokazują, jak bardzo podniesie się poziom wód

Fińscy artyści poszli o krok dalej w uświadamianiu ludzi o kryzysie klimatycznym. W efektowny sposób pokazali, że globalne ocieplenie to nie fikcja. Wizualnie uzmysłowili mieszkańcom, jak zmieni się świat oraz ich najbliższa okolica.

Timo Aho oraz Pekka Pekka Niittyvirta wybrali się do szkockiej wioski, znajdującej się na Hybrydach Zewnętrznych, archipelagu wysp w północnej części Szkocji. Co istotne, jest to jedno z najniżej położonych miejsc zamieszkałych przez ludzi w Europie.