Lotnisko w Krakowie ma się czym chwalić. Pierwsze w Polsce samoobsługowe stanowiska nadawania bagażu

Kraków Airport jako pierwsze lotnisko w Polsce uruchomił samoobsługowe stanowiska nadawania bagażu pozwalające na szybką i komfortową obsługę bagażową przed wylotem.



- Priorytetem Kraków Airport jest bezpieczeństwo oraz wysoka jakość obsługi pasażerów. Wdrażanie rozwiązań ułatwiających podróżowanie jest istotne zarówno z punktu widzenia pasażera, linii lotniczej, jak również samego lotniska. Uruchomione dzisiaj stanowiska nadawania bagażu, to rozwiązanie dla wszystkich przewoźników. To też krok do automatyzacji ścieżki pasażera, która maksymalnie skróci czas odprawy biletowo – bagażowej - powiedział Radosław Włoszek, prezes zarządu Kraków Airport.